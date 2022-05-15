الحج والعمرة تعلن آخر موعد لقبول طلبات تأشيرة العمرة

مكة المكرمة(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، أن آخر موعد لقبول طلبات تأشيرة العمرة 15 شوال من كل عام هجري بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، إن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة لموسم العمرة الحالي هو غداً الإثنين الموافق 15 شوال، مضيفًا أن آخر موعد لدخول المعتمرين للمملكة هو 30 شوال.

وذكر العميري، أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة سيكون في 30 ذو القعدة، لافتًا إلى أنه بلغ عدد معتمري الخارج خلال موسم العمرة حتى الآن مليوناً و600 ألف معتمر.