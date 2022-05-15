الأمن البيئي يضبط مجموعة من المخالفين لنظام البيئة بمناطق مختلفة
تمكنت القوات الخاصة بالأمن البيئي خلال اسبوع من أن تضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون انخاذ الاحتياطات اللازمة .
واستطاعت قوات الأمن أيضًا أن تضبط (50 )مخالفًا لرعيهم (1066) متناً من الإبل و ( 1621 ) رأسًا من الأغنام و ( 211 ) رأسًا من البقر في مواقع ممنوعة .
كما تم ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة للصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، بحوزتهم بندقية هوائية و (28) ذخيرة و ( 18) كائنًا فطرياً، بالإضافة إلى ضبط مخالفين لنظام البيئة لتخزينهما وبيعهما 400 متر مكعب من الفحم المحلي في منطقة مكة المكرمة .
وأكدت قوات الأمن أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قِبل الجهات المختصة، وذلك من أجل بيئة مستدامة.
خلال أسبوع.. ضبط (67) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/67t1RV1A2F
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 15, 2022
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