الأمن البيئي يضبط مجموعة من المخالفين لنظام البيئة بمناطق مختلفة 

الرياض(صدى):

تمكنت القوات الخاصة بالأمن البيئي خلال اسبوع من أن تضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون انخاذ الاحتياطات اللازمة .

واستطاعت قوات الأمن أيضًا أن تضبط (50 )مخالفًا لرعيهم (1066) متناً من الإبل و ( 1621 ) رأسًا من الأغنام و ( 211 ) رأسًا من البقر في مواقع ممنوعة .

كما تم ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة للصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، بحوزتهم بندقية هوائية و (28) ذخيرة و ( 18) كائنًا فطرياً، بالإضافة إلى ضبط مخالفين لنظام البيئة لتخزينهما وبيعهما 400 متر مكعب من الفحم المحلي في منطقة مكة المكرمة .

وأكدت قوات الأمن أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قِبل الجهات المختصة، وذلك من أجل بيئة مستدامة.