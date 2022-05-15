أخطاء تسبب تلف بطارية السيارة

أميرة خالد(صدى):

تعد البطارية أحد أهم الأجزاء الحيوية في السيارة، حيث أنها الجزء الرئيسي المسؤول عن تشغيل السيارة وبدء حركتها، كما تقوم بتشغيل كافة الأجزاء الكهربائية الأخرى داخل السيارة.

ومن بين أبرز الأخطاء الشائعة التي قد تسبب ضعف البطارية: الرحلات القصيرة؛ حيث تساعد الرحلات الطويلة في إعادة شحن البطارية بمساعدة الدينامو، لكن بعض السائقين يقودون سياراتهم لمسافات قصيرة فقط، ليس بما يكفي لشحنها خاصة في الشتاء، وهو ما يسبب ضعف البطارية.

ويشغل بعض السائقين مكيف السيارة أثناء إيقاف تشغيل المحرك، بالإضافة إلى عدد من الأجزاء الكهربائية والأنوار، وهو ما يؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية بصورة سيئة، كما يهمل بعض السائقين تنظيف أطراف (قطبي) البطارية من المواد الكيميائية والاتساخات التي تتراكم عليها.

وتفرغ البطارية نفسها عندما يتم إيقاف تشغيل السيارة لفترة طويلة، لذا يجب عليك استخدام شاحن خارجي عندما تخطط لإبقاء السيارة غير مستخدمة لفترات طويلة، بينما يهمل بعض قائدي السيارات صيانة البطارية بصورة دورية، ما يسبب سرعة تلف البطارية.