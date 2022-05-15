  • الأحد 15 مايو

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مشروبات تساعد على تسهيل الولادة الطبيعية للحوامل

مشروبات تساعد على تسهيل الولادة الطبيعية للحوامل
أميرة خالد(صدى):

تساعد بعض المشروبات على تسهيل الولادة الطبيعية للحوامل، خاصةً في نهاية الحمل واقتراب موعد الولادة في الشهر الأخير ، ولذلك ننصح المرأة الحامل بتناول هذه المشروبات لتسهيل عملية الولادة الطبيعية:

1: زيت الخروع: يساعد على توسيع عنق الرحم مما يخفف من آلام المخاض ويسهل عملية الولادة الطبيعية.
2: عصير أناناس: ينصح النساء الحوامل بشرب كوب من عصير الأناناس يوميًا في الشهر الأخير من الحمل، وذلك للتخفيف من آلام المخاض وتسهيل عملية الولادة الطبيعية.
3: شاي المريمية: يمكن أن يساهم تناول كوب من شاي المريمية يوميًا في الشهر التاسع في تخفيف آلام المخاض وتسهيل الولادة.

4: نبات الحلبة: مشروب الحلبة من المشروبات التي تقوي عضلات الرحم وتساهم في تخفيف آلام المخاض، بالإضافة إلى أنه يعمل على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر مما يساعد على تسهيل عملية الولادة.

5: شاي أوراق التوت الأحمر : يعتبر هذا الشاي من أكثر المشروبات فعالية في تخفيف آلام المخاض وتسهيل عملية الولادة.

 


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