فيسبوك تواجه اتهامات صادمة بالاتجار بالبشر

وكالات(صدى):

تواجه “فيسبوك” اتهامات صادمة من أحد موظفي “ميتا” بـ “الاتجار بالبشر” وانتهاك النقابات، حيث زعم الموظف أن ظروف العمل لمشرفي المحتوى المتعاقد معهم في الشركة سيئة وغير مناسبة.

وأكد “الموظف” في دعوته أن العمال المختصين بإدارة منشورات فيسبوك في كينيا قد تلقوا رواتب غير منتظمة وعدم كفاية دعم الصحة العقلية، وخرق النقابات، وانتهاك خصوصيتهم وكرامتهم.

ومن جانبه، قال “ميترو” المتحدث باسم شركة ميتا: “نحن نتحمل مسئوليتنا تجاه الأشخاص الذين يراجعون محتوى Meta، ونطلب من شركائنا تقديم رواتب ومزايا ودعم رائد في الصناعة”.

وتابع: “كما نشجع مراجعي المحتوى على إثارة مثل هذه المسائل عندما يصبحون على دراية بها وإجراء عمليات تدقيق مستقلة بانتظام للتأكد من أن شركاءنا يفون بالمعايير العالية التي نتوقعها منهم”.