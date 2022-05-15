تفاصيل الحالة الصحية لأنغام بعد خضوعها لعملية جراحية

القاهرة(صدى):

كشفت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، تفاصيل حالة “أنغام” الصحية بعد دخولها للمستشفى وخضوعها لعملية جراحية دقيقة.

وقالت مديرة أعمال “أنغام” في بيان نشرته: “أجرت النجمة أنغام صباح اليوم جراحة دقيقة في الكتف، بعد نقلها إلى المستشفى، إثر آلام شديدة تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف، كانت تسبب لها الآلام”.

وتابعت: “تحملت أنغام الآلام خلال طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها، وقررت عمل جراحة عاجلة، وفي نفس التوقيت أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وهي الآن بحالة صحية مستقرة بعد إفاقتها من التخدير الكلي”.

وأشارت إلى أن الفنانة المصرية ستمر نقاهة تستمر لمدة 6 أسابيع تضطر فيها إلى ضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي، وتطمئن أنغام جمهورها مؤكدة أنها بحالة طيبة، وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى.