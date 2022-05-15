حساب المواطن يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدفعة 54

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، عن البدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 54.

وأوضح البرنامج أنه يمكن طلب الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 54 لشهر مايو 2022 من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط”: هنا

وقال مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري :”أنه تم إيداع 1.8 مليار ريال مخصّص، للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال.