مصرع أسرة كاملة بظروف غامضة

القاهرة(صدى):

شهدت منطقة عرب الحصار بجنوب الجيزة في مصر جريمة قتل شنيعة هزّت جميع أرجاء الشارع العام، وذلك بعد العثور على ثلاثة جثث لأفراد من أسرة واحدة.

وفي السياق عثرت الأجهزة الأمنية على ثلاثة جثث تعود لحلاق وزوجته وإبنته، داخل منزلهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأنَّ الحلاق أقدم على قتل زوجته وإبنته، وحاول قتل ابنه، ومن ثم شنق نفسه، إلا أنَّ الإبن تمكّن من الفرار من أبيه قبل أن يقتله، وحاول الاستغاثة بالجيران.

وأشار بعض الجيران إلى أن الأب كان يعاني من مرض نفسي أقدم بسببه على هذا الفعل المتوحش، وجارِ التحقيق والكشف عن ملابسات الجريمة .