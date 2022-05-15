موعد طرح تذاكر نهائي كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر، اليوم الأحد، موعد طرح تذاكر المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء.

وذكرت المصادر، أن تذاكر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ستطرح، غدًا الاثنين في موقع “مكاني”.

ومن الجدير بالذكر، أنه تقام يوم الخميس المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي (2021 – 2022)، بين فريقي الهلال والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.