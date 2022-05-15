مايان السيد بأحدث إطلالة جريئة وهي تستقل دراجة نارية

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة المصرية مايان السيد صور بإطلالة جريئة عبر حسابها الشخصي على انستغرام وهي تستقل دراجة نارية، وحازت إعجاب الكثير من متابعيها .

وأظهرت الصور “مايان” بإطلالة جذابة وملابس كاشفة، مرتدية توب بينك، ونسقت معه بنطلون ابيض، وبينت الصورة رشاقتها الجذابة .

وتشارك الفنانة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع انستغرام الصور والفيديوهات دائمًا، بالإضافة إلى؛ أبرز الصور والإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.