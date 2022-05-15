منى السابر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حلا الترك بنشر صورة لها من طفولتها

أميرة خالد(صدى):

احتفلت منى السابر بعيد ميلاد ابنتها الفنانة الشابة حلا الترك، حيث نشرت صورة لابنتها أثناء فترة طفولتها.

وكتبت “السابر” تعليقًا على الصورة: : “كل عام وأنتي بخير حلا يا أول فرحة بحياتي وأحلى يوم ياروح الماما أنتي”.

وأكدت منى السابر أنها كانت تتمنى أن تكون حاضرة دائما في كل عيد ميلاد لابنتها، لكن هذا لم يقلل من مدى فخرها بحلا الترك والنجاحات التي تحققها بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.

وأضافت : “أتمنى كنت احتفل معك كل سنة في مثل هذا اليوم 15/5 أنا فخورة فيج ناجحه وقوية أحبك”.

وكانت حلا الترك قد رفعت قضية ضد والدتها إلا أن جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي.