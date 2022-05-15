بالفيديو.. الماضي: برنامج وثقها سيكون إلزامي لمن أراد الدخول في مهرجانات الإبل

الرياض(صدى):

قال نائب المدير التنفيذي لقطاع سياسات وتطوير الإبل، فوزان الماضي، برنامج “وثقها” سيكون إلزامي لمن أراد الدخول في مهرجانات نادي الإبل.

وأكد أنه ينبغي على من يريد أن ينضم لمهرجان الإبل أن يوثق إبله من خلال البرنامج، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

ولفت نائب المدير التنفيذي لقطاع سياسات وتطوير الإبل، فوزان الماضي، إلى أن برنامج “وثقها” يهدف للحفاظ على سلالات الإبل.