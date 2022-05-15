المؤسسة العامة للري توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت المؤسسة العامة للري عن إتاحة 31 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى في عدة مدن بالمملكة (الرياض، المدينة المنورة، الأحساء، القطيف، الأفلاج)، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية

وأوضحت المؤسسة أن المسميات الوظيفية هي: 1- مدير برامج (الأحساء): - درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، الهندسة المدنية ، الهندسة المعمارية ، الهندسة الميكانيكية. - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة، والحصول على أحدى الشهادات الاحترافية في إدارة المشاريع كشهادة محترف إدارة المشاريع أو ما يعادلها في نفس المجال.

2- مهندس سلامة (الأحساء): - درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية ،الهندسة الميكانيكية ، الهندسة المدنية ، هندسة السلامة. - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة.

3- مهندس صيانة (الأحساء): - درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، هندسة الصيانة الكهربائية . - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة.

4- مهندس (الأحساء): - درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس مجال اعمال الوظيفة.

5- أخصائي تطوير تقنيات الري (الأحساء): - درجة البكالوريوس او الماجستير في تخصص الهندسة الزراعية او الري والصرف، وغيرهم من المسميات والشروط .

وأفادت المؤسسة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/14هـ الموافق 2022/05/15م ولمدة (7) أيام من تاريخ الإعلان .

وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا