اتحاد الكرة يقدم التعازي في وفاة شقيق عبدالله مادو

نواف السالم(صدى):

تقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ياسر المسحل باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس ومنسوبي الاتحاد وأعضاء الجهاز الإداري والفني في المنتخب الوطني، بخالص العزاء وصادق المواساة للاعب المنتخب الوطني ونادي النصر عبدالله مادو في وفاة شقيقه.

وقال عبدالله مادو:”لله ما أخذ ولله ما اعطى، إنتقل الى رحمه الله اخي الاكبر انس مادو ، إنا لله وإنا اليه راجعون، رحمه الله عليه وعلى جميع موتى المسلمين”.

وكان المدير الفني لنادي النصر، الأرجنتيني ميجيل روسو، ينتظر تسلم تقرير طبي عن حالة عبدالله مادو الذي يعاني مادو من آلام في الركبة