التأمينات الاجتماعية توقع اتفاقية لتقديم مزايا حصرية لعملاء تقدير

الرياض(صدى):

أبرم برنامج “تقدير” -أحد مبادرات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- مؤخراً، اتفاقية تعاون مع شركة اليسر للإجارة والتمويل لتقديم مزايا وعروض لعملاء المؤسسة.

وتأتي الاتفاقية الحالية امتداداً للاتفاقية التي سبق إبرامها وللشراكة الناجحة بين الجهتين من خلال التعاون لتقديم العروض التمويلية والمزايا الحصرية لعملاء برنامج “تقدير” من متقاعدين ومستفيدين في القطاعين العام والخاص.

وجرت مراسم التوقيع في مقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برعاية معالي محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، ووقعها من جانب المؤسسة مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني ومن جانب شركة اليسر العضو المنتدب للشركة الدكتور مازن بن إبراهيم حسونة.

وتنص الاتفاقية على استفادة عملاء برنامج “تقدير” من متقاعدين ومستفيدين من خدمات شركة اليسر في مجال التمويل والإجارة، حيث ستقدم الشركة بموجب الاتفاقية كلفة تمويل خاصة وحصرية، دون اشتراط كفيل غارم وبإعفاء من الرسوم الإدارية، والدفعة المقدمة في بعض البرامج، كما ستقدم “اليسر” بموجب الاتفاقية مركز اتصال خاص لخدمة عملاء برنامج “تقدير” وتيسير الإجابة عن استفساراتهم.

يذكر أن الاتفاقية تمكن متقاعدي القطاعين العام والخاص، من الاستفادة من مزايا ومسارات برنامج “تقدير” بشكل مباشر عبر تطبيق “تقدير” واستخراج البطاقة التقاعدية الإلكترونية، وذلك عبر الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، حيث يتيح التطبيق لعملاء البرنامج الاستفادة من مساراته والحصول على العروض والمزايا والخدمات المقدمة من خلال أكثر من 600 شريك حول المملكة بشكل فوري وإلكتروني ودون الحاجة للتسجيل أو زيارة فروع وأجهزة خدمة المؤسسة.