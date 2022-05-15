 نيوم تعلن عن وظائف شاغرة بتبوك 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ بمنطقة تبوك.

وأشارت إلى المؤهلات المطلوبة وهي خبرة لا تقل عن 5 سنوات “داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ميزة” ومعرفة واسعة في إدارة الجودة وأنظمة أداء الأعمال، ومؤهل الدرجة مع خبرة واسعة وتاريخ في ضمان الجودة أو الأعمال التجارية، ومدقق جودة معتمد.

واشترطت أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو المدنية أو الإنشائية، كما يفضل تدريب الخريجين في هندسة الطاقة أو الأعمال أو الأصول أو إدارة المشاريع، ولا تقل عن 6 سنوات من الخبرة المهنية في البنية التحتية لشبكة التوزيع الكهربائي

وأبانت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مايو 2022م