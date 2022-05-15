بالفيديو.. باحث اقتصادي: التضخم في المملكة لا يزال غير مرتفع مقارنة بالأوضاع العالمية

الرياض(صدى):

قال الباحث الاقتصادي، إبراهيم الهندي، إن التضخم في المملكة لا يزال غير مرتفع مقارنة بالأوضاع العالمية.

وأضاف أن هناك عدة أسباب لارتفاع خلال شهر أبريل من بينها رفع أسعار الفائدة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “العربية”.

ولفت إلى أنه خلال جائحة كورونا ارتفع التضخم في بعض القطاعات، والبعض الأخر لم يشهد أي تضخم، مضيفا أن السياسة النقدية في البنك المركزي السعودي يتبع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واقتصاديات العالم.