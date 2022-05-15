تطورات جديدة في إصابة كاريلو

ماجد محمد(صدى):

كشف المدرب البدني في منتخب بيرو، نيستور بونيلو، تطورات الإصابة التي تعرض لها لاعب منتخب بلاده ونادي الهلال، أندري كاريلو.

وقال المدرب أن كاريلو يتعافى بسرعة من الإصابة، مضيفا أنه سيتعافى من الإصابة بشكل تام خلال الفترة المقبلة، إلا أن تأهيله بدنيا ورياضيا سيستغرق وقت أطول نظرا لعدم مشاركته في المباريات منذ قرابة شهرين.

يذكر أن كاريلو عانى من إصابة بالتواء في الرباط الأمامي للركبة، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده بيرو أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.