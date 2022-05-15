شاهد.. مختص: العيادات الرقمية بالمدارس تضمن وصول الطالب إلى طبيب متخصص خلال دقائق

الرياض(صدى):

أوضح طبيب الأسرة الدكتور فؤاد سندي، أن وجود العيادات الرقمية في المدارس سيمكن الطالب من الوصول إلى طبيب متخصص في بضع دقائق.

وأشار فؤاد سندي، إلى أنَّ المستشفى الرقمي يسهل وصول المواطن إلى التخصصات الدقيقة التي يحتاجها في دقائق.

وأوضح أن إقامة عيادات داخل كل مدرسة تسهل وصول الطالب إلى الطبيب المتخصص يتعامل مع حالته بناء على الوصف الصحي الذي يمر به الطالب.

وتابع أننا نحتاج حسم تلك المسألة لضمان وصول الخدمة العلاجية اللازمة التي يحتاجها الطلاب.