بالفيديو.. حرس الحدود ينقذ طاقم بحري و16 شخصاً من الغرق

جازان(صدى):

استعرضت المديرية العامة لحرس الحدود جانبا من جهودها في عمليات الإنقاذ للطواقم البحرية.

وأسفرت جهودهم عن ضبط 13 شخصا بعد تعرض يختهم للغرق في أبحر، مضيفة أنه جرى إخلاؤهم وتقديم المساعدة لهم، فضلا عن ، كما تمكن من إنقاذ طفلة من الغرق في جازان ونقلها إلى المستشفى.

كما تمكن حرس الحدود من العثور على شخصين في عرض البحر بعد تأخرهما عن العودة بالوقت المحدد وفقدات واسطتهما البحرية، كما تم إنقاذ واسطة بحرية وطاقمها بعد تعطلها في عرض البحر .