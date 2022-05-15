شاهد: مصنعان للطوب والجرانيت يعملان داخل حي سكني في المزاحمية

الرياض(صدى):

أزاح تقرير تلفزيوني، الستار عن مصنعين للطوب والجرانيت يعملان داخل حي سكني في المزاحمية بالرغم من صدور حكم بإغلاقهما منذ 3 أعوام.

وشمل التقرير أن هناك قرار مجلس الوزراء أمر بتسهيل واتخاذ الإجراءات لإخراج هذه المصانع من الجوار السكني إلى خارج المنطقة العمرانية، فيما لفت إلى أن الجهات الحكومية شكلت لجانا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه المصنعين والأول خاص بالطوب الأحمر والثاني للجرانيت.

وتابع:” مازال المصنعين يمارسان عملهما حتى الآن، بالرغم من عدم وجود تراخيص قانونية من الجهات ذات الصلة، مثل البلدية أو الدفاع المدني، أو حتى التصاريح البيئية”.