حسم مصير إيجالو من الرحيل عن الهلال 

ماجد محمد(صدى):

حدد مسئولو نادي الهلال، مصير النيجيري أوديون إيجالو مع الفريق، حيث قرروا الإبقاء إيجالو ضمن صفوفه في الموسم المقبل بناء على توصية الأرجنتيني رامون دياز، في رحلة المنافسة على لقب بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2022-2023.

وأتى قرار الإدارة الهلالية بعد تألق إيجالو في مباريات الهلال الدور الثاني من عمر الموسم وتسجيله لأكثر من 20 هدفا وانفراده حاليا بلائحة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في النسخة الجارية واقترابه من حسم اللقب على حساب لاعبين أخرين كبار مثل البرازيلي رومارينيو هداف الاتحاد.

وتزامن قرار إدارة الهلال مع تفكير سابق للمسئولين بالتخلي عن المحترفين وإجراء غربلة في خريطة اللاعبين الأجانب بخلاف رفع عدد المحترفين من جانب الاتحاد إلى 8 لاعبين في المستقبل.