الموت يفجع يزيد الراجحي 

ماجد محمد(صدى):

فجع الموت سائق الراليات، يزيد الراجحي، بوفاة جدته “منيرة بنت إبراهيم العامري السبيعي”، اليوم الأحد.

وقال يزيد الراجحي:”لله ما أخذ وله ما أعطى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.. غادرتنا هذا اليوم جدتي لأمي: أم ناصر كانت والدة للجميع، ترحب وتفرح، تجود وتعطي، تفرح بنا وتُفرحنا، ذاكرة لله شاكرة عابدة.. دعواتكم الطيبة بأن يتغمدها الله برحمته وعفوه ومغفرته”.

وأوضح:”الصلاة على جدتي منيرة بنت إبراهيم العامري السبيعي أمي أم ناصر غداً يوم الإثنين بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد، والدفن في مقبرة العمارية”، مضيفا:”دعواتكم لها بأن يتغمدها الكريم برحمته وعفوه ومغفرته، العزاء للرجال في المقبرة وعزاء النساء في المسجد”.