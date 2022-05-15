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بالفيديو.. استشاري: إبر التنحيف ستعود إلى السوق قريبًا

بالفيديو.. استشاري: إبر التنحيف ستعود إلى السوق قريبًا
أميرة خالد(صدى):

قال خالد مرزا، استشاري جراحة السمنة والمناظير، إن إبر التنحيف ستعود إلى السوق قريبا، مضيفا أن هناك سوء استخدام لها.

وأكد أن الشركات المسؤولة عن إنتاجها تعمل حاليا على تطويرها، وستكون متاحة بشكل وفي الأسواق، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أن إبر التنحيف لها فوائد إلا أنها لا تناسب جميع المرضى الذين يعانون من السمنة، مضيفا أن ارتفاع شديد في أعداد السمنة والسكري في المملكة وتصل إلى 27%.


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