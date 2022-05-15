بالفيديو.. المواصفات: لا يوجد في سوق المملكة إلا المنتجات الأصلية
قال وائل الذياب، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن سوق المملكة لا يوجد بها إلا المنتجات الأصلية.
ونصح بعدم شراء إلا التوصيلات الكهربائية أو محول حاصل على علامة الجودة، وعليها علامة الجودة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.
وأشار إلى أنه في حال لم يكن عليها علامة جودة فيجب عدم شراء هذه التوصيلات أو المحولات.
فيديو | "المواصفات والمقاييس" لـ #الراصد: لا يوجد في السوق السعودي إلا المنتجات الأصلية.. ومن يشاهد غير ذلك يبلغ فورا pic.twitter.com/o6A1sfMVYb
— الراصد (@alraasd) May 15, 2022
اترك تعليقاً