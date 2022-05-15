بالفيديو.. المواصفات: لا يوجد في سوق المملكة إلا المنتجات الأصلية

الرياض(صدى):

قال وائل الذياب، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن سوق المملكة لا يوجد بها إلا المنتجات الأصلية.

ونصح بعدم شراء إلا التوصيلات الكهربائية أو محول حاصل على علامة الجودة، وعليها علامة الجودة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأشار إلى أنه في حال لم يكن عليها علامة جودة فيجب عدم شراء هذه التوصيلات أو المحولات.