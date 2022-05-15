بالفيديو.. محافظ الحبوب: لدينا استراتيجية ولا وجود لأزمة حبوب في المملكة

الرياض(صدى):

أكد زيد الشبانات، نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب، عدم وجود أزمة فيما يتعلق بإمدادات الحبوب في المملكة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن المخزون من الحبوب موجود ولا وجود لأزمة حبوب في المملكة، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في برنامج “في العلن” المذاع على قناة ” السعودية”.

وأكد أن المؤسسة تعمل على خطة استراتيجية لمخزون الحبوب من عدة جهات وقارات ولا تعتمد على مصدر واحد، لذا تستطيع المملكة تأمين احتياجاتها من الحبوب من عدة دول، وليس من دولة واحدة فقط.