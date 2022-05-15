شاهد: مسؤول يوضح مدى إمكانية حدوث تأثير في أسعار البيض خلال الفترة القادمة

الرياض(صدى):

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن في اتحاد الغرف، محمد البلوي، مدى إمكانية حدوث تأثير في أسعار البيض خلال الفترة القادمة.

وقال محمد البلوي، إن المملكة لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض والمحلي، موضحا أن إيقاف الاستيراد من إحدى الدول لا يؤثر على السوق لتوفر البدائل.

وتابع:”المنتجون أكدوا أنه لن يكون هناك تأثير مطلقاً على أسعار البيض أو الدواجن، تعقيبا على وقف استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من موربيهان في فرنسا”.