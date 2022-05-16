مفسر أحلام: لدي خلطة شعبية تعالج ” السحر والمس والعين “
أوضح مفسر الأحلام راجح المطلق، أن لديه خلطة شعبية تعالج “السحر والمس والعين”، وتغني الناس عن العيادات النفسية.
وأشار راجح المطلق:” البرنامج الذي يعالج به أخذه من أحد الرقاة وجرب على أكثر من حالة تعاني من العين والمس وتحسن وضعهم بشكل كلي وبعضهم كان يستخدمون علاجات نفسية وتوقفوا عنها بعد الخضوع للبرنامج”.
ولفت إلى أن الاكتئاب الحاد الذي يصاب به الشخص دون سبب يأتي من العين أو المس أو الحسد، مبينا أن أغلب الحالات التي تراجع العيادات النفسية لو عولجت بالرقية الشرعية لأغلقت تلك العيادات كلياً.
راجح المطلق (مفسر أحلام): الخلطة الشعبية التي أقدمها تعالج "السحر والمس والعين" وتغني الناس عن العيادات النفسية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xxjfydf8eu
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 15, 2022
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