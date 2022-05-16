الجندي الذي أطلق النار على شيرين أبوعاقلة يدلي بشهادته

القدس المحتلة(صدى):

كشفت صحيفة عبرية عن معلومات جديدة حول نتائج تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي في واقعة استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وقالت الصحيفة العبرية إن نتائج التحقيق أظهرت احتمال أن تكون شيرين أبو عاقلة قد قُتلت بطريق الخطأ من قبل جندي إسرائيلي من وحدة ”دوفدوفان“ التي تعد من نخب قوات الاحتلال.

وذكر التقرير أن ”تحقيق جيش الاحتلال أظهر أن جنودا إسرائيليين من وحدة دوفدوفان، جاءوا لاعتقال ناشط في الجهاد الإسلامي، وقاموا بإطلاق ست رصاصات على الأقل على الحدود الفاصلة بين مخيم جنين ووادي برقين، حيث كانت تتواجد الصحفية أبو عاقلة“.

ووفقا لنتائج التحقيق الذي أورده تقرير الصحيفة العبرية، فإن ”أحد الجنود الإسرائيليين أطلق النار عن بعد حوالي 190 مترا من الصحفية أبو عاقلة، حيث كان جالسا في داخل جيب عسكري، ويحمل بندقية القنص ذات الرؤية التلسكوبية“.

وكشف التقرير، أن ”الجندي الإسرائيلي أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق أنه لم يرَ أبو عاقلة ولم يسعَ للإضرار بها“.