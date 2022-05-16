السجن يلاحق مصور أبو الهول «نائمًا»

القاهرة(صدى):

على خلفية صورة أبوالهول مغمض العينين التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الساعات الماضية، أكدت مصادر أن السجن قد يكون عقوبة مروج هذه الصورة التي لا أساس لها من الصحة.

وكان نشطاء قد ربطوا تلك الحادثة النادرة بأنها قد تكون مؤشرًا لــ «عواقب سيئة» أو لعنة من الفرعون الجالس وسط الأهرامات منذ آلاف السنين.

وكشف خبراء قانونيون أن تلك الواقعة وما تم تداوله فيها يضع مرتكبها تحت طائلة القانون، بل يعرضه لعقوبة جنائية حال ثبوت ارتكابها بسوء قصد عمدي.