عبدالرحمن بن مساعد بعد انتخاب محمد بن زايد رئيسا للإمارات: تسلسل الأخيارِ حتمًا يُسعد

علي القحطاني (صدى):

نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأثنين، قصيدة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفيما يلي أبيات القصيدة:

لكِ زايدٌ فخليفةٌ فمُحَمّدُ ..وتَسَلْسُلُ الأخيارِ حَتمًا يُسعِدُ

شعبًا كريمًا طبعُهُ كشيوخِهِ ..جُبِلَتْ خُطاهُ على الصعودِ فيَصعدُ

نحو العُلا والمَكرُماتُ تحُفُّهُ ..في دار خيرٍ عزُّها يَتَجَدَّدُ

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة.