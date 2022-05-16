مختص يوجه نصائح يجب اتباعها في فترة الملكة لزواج سعيد

علي القحطاني (صدى):

أكد المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، على أهمية الاتفاق بين الشاب والفتاة في فترة الملكة على آلية سهلة لمناقشة الخلافات.

وقال السلمان: الأسابيع الأولى في الزواج غاية في الأهمية، حيثُ الانطباع الأول، اجتهدا في استثمارها بما يعزز تقوية العلاقة الزوجية، ولا تتركا المخاوف والشكوك تسيطر عليكما.

وتابع: خططا لذلك أثناء فترة الملكة واتفقا على آلية سهلة لمناقشة الخلافات، واتفقا على أن يبادر كل منكما بطرح ما لديه بشفافية وصدق.