مختص يوجه نصائح يجب اتباعها في فترة الملكة لزواج سعيد
أكد المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، على أهمية الاتفاق بين الشاب والفتاة في فترة الملكة على آلية سهلة لمناقشة الخلافات.
وقال السلمان: الأسابيع الأولى في الزواج غاية في الأهمية، حيثُ الانطباع الأول، اجتهدا في استثمارها بما يعزز تقوية العلاقة الزوجية، ولا تتركا المخاوف والشكوك تسيطر عليكما.
وتابع: خططا لذلك أثناء فترة الملكة واتفقا على آلية سهلة لمناقشة الخلافات، واتفقا على أن يبادر كل منكما بطرح ما لديه بشفافية وصدق.
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