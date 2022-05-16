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  3. الرزيحان: النصر لو أحضر ميسي وكريستيانو لن يحقق الألقاب بسبب البيئة النصراوية(فيديو)

الرزيحان: النصر لو أحضر ميسي وكريستيانو لن يحقق الألقاب بسبب البيئة النصراوية(فيديو)

الرزيحان: النصر لو أحضر ميسي وكريستيانو لن يحقق الألقاب بسبب البيئة النصراوية(فيديو)
طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان أن فريق النصر لن يحقق أي بطولات حتى لو تعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال الرزيحان خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي “:” أن النصر يفتقد بيئة العمل الصحيحة، والتي من أول أساسياتها الاعتراف بوجود مشكلة”.

وأشار إلى أن نادي النصر يحتاج إلى الاعتراف بوجود مشكلة، وقلب دفاع متميز وحارس مرمى، بالإضافة إلى بيئة مناسبة للعمل .

 


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