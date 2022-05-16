مدرسة أمجاد قرطبة الأهلية توفر وظائف تعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدرسة أمجاد قرطبة الأهلية بالرياض عن إتاحة وظائف تعليمية في بعض التخصصات، واشترطت المدرسة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأوضحت المدرسة أن المسميات الوظيفية هي:1- معلمة رياضيات.2- معلمة فيزياء.3- معلمة كيمياء.4- معلمة انجليزي.5- معلمة صف عربي.6- مشرفات.

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/15هـ الموافق 2022/05/16م على أن ينتهي بانتهاء العدد المطلوب.

طريقة التقديم:- تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): mailto:[email protected]