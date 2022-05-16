المسند: عاصفة غبارية عراقية المنشأ تتوغل في عدة مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن هناك ‏عاصفة غبارية عراقية المنشأ، متوقع أن تتوغل إلى أجواء جنوبي الحدود الشمالية (رفحاء) والكويت وربما حفر الباطن ثم تواصل زحفها ناحية الجنوب الشرقي.

وعلى جانب آخر، أكد “المسند” أنه ‏لم يسبق أن سجلت جدة درجة حرارة مرتفعة وملتهبة (48.3م) ليوم 15مايو كما حدث يوم أمس منذ 52 سنة، وفقاً للسجلات المناخية المتوفرة.

وأشار إلى أن هذه الدرجة القياسية حطمت الرقم الأعلى، والمسجل ليوم 15مايو في جدة وهو 42 درجة مئوية عام 2004.