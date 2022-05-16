‏بالفيديو.. الذايدي: الهلال ليس حديث نعمة

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن نادي الهلال معتاد على حصد البطولات وهو “ليس حديث نعمة”.

وقال محمد الذايدي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن يجب أن ترى كيف تتحدث رموز النادي فهناك الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي تمنى أن يأخذ الاتحاد لقب الدوري إذا لم يحصده نادي الهلال.

وأشار إلى أن الاختلافات طبيعية فهي “حمى الكلاسيكو” بين الهلال والاتحاد ولا تخرج عن إطار الاحترام المتبادل بين الناديين، مؤكدًا أن “الهلال ليس حديث نعمة”.