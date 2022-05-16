4 علاجات منزلية للتخلص من الشيب

أميرة خالد(صدى):

تساعد بعض العلاجات المنزلية على التخلص من الشعر الأبيض وجميع أنواع مشاكل الشعر وإليكِ أبرزها:

1. بذور أملا :

أضيفي 6-7 قطع من بذور أملا إلى 3 ملاعق كبيرة من الزيت من زيت الجوز الهند و زيتون واللوز واتركيها تغلي لبضع دقائق و أضيفي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة ودلكي فروى رأسك ليلاً.

2. الشاي الأسود:

يساعد على التخلص من الشعر الرمادي بشكل طبيعي بالإضافة إلى أنه ؛سيجعل شعرك يبدو أكثر لمعانًا من ذي قبل.

3. زيت اللوز وعصير الليمون:

يغذي الجذور ويمنع ظهور الشيب المبكر، لا يضيف عصير الليمون لمعانًا وحجمًا للشعر بل يعزز نمو الشعر الصحي.

4. الحناء والقهوة :

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة إلى الماء الساخن المغلي، تبرد وتصنع عجينة بمسحوق الحناء، ثم اتركه مغطى لبضع ساعات ومن ثم امزجي 1 ملعقة كبيرة من أي زيت من اختيارك وضعيها على الشعر بالكامل، يغسل بعد ساعة.