استشاري: لدينا ارتفاع شديد في أعداد السمنة ( فيديو )

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور خالد مرزا استشاري جراحة السمنة والمناظير أن السمنة والسكري متلازمتين، لافتًا أن لدينا ارتفاع شديد في السكري، وكذلك السمنة .

وقال خالد مرزا خلال مداخلة على برنامج ” الراصد ” :” أن نسبة ارتفاع السكري تتراوح بين 25 % إلى 27% من تعداد نسبة السكر “.

وأفاد “مرزا ” بأن نسبة السكر تتراوح بين عدة درجات، منها زيادة الوزن، والسمنة المرضية المفرطة، لافتًا أن نسبة زيادة الوزن من 25% إلى 26%، بينما السمنة المرضية أقل وقد تصل إلى 20%، لافتاً أن هذه النسبة تعتبر وباء في المملكة .