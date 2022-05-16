‏بالفيديو.. الأمواس تنتشر في صالونات الحلاقة رغم منعها

الرياض(صدى):

تستمر بعض صالونات الحلاقة في استخدام “الأمواس” التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية ورغم منعها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقال طبيب الأمراض الجلدية الدكتور عبدالملك الحماد، لبرنامج “الراصد” عبر قناة” الإخبارية”، أن الأمواس الحديدية ذات الاستخدام المتعدد الموجودة عند بعض الحلاقين خطرة على الصحة.

وأشار إلى أنها بيئة خصبة لنقل فيروسات مثل التهاب الكبد الوبائي بأنواعه المختلفة، وأيضًا وجود مادة الصدأ في الأمواس القديمة قد تكون سببًا في نقل فيروس التتنوس الذي يسبب تشنجات في الجهاز العصبي.