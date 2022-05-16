الإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي هو “مهندس بيانات أول”، مشترطة درجة البكالوريوس في (تقنية المعلومات، الهندسة، علوم الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال هندسة البيانات.

ويعد الهدف من الوظيفة: مسؤول عن عقد اجتماعات مع الوظائف ذات الصلة، وتحديد التقنيات الجديدة، والأجهزة المحتملة، وأنظمة التشغيل، وحلول الاتصال، وبناء نماذج البيانات المفاهيمية، والمنطقية، والمادية، وتطوير خطط التخفيف من المخاطر، وإجراء اختبار القبول، وجمع التعليقات، وإعداد التقارير، بينما التقديم للوظيفة عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف .