شاهد.. مريض بداء الكلب يتألم بعد إصابته والمراكز الصحية ترفض استقباله

دمشق(صدى):

امتنعت المراكز الصحية في سوريا عن استقبال رجل أصيب بداء الكلب في ريف الرقة بمنطقة الدبسية.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا مقطع فيديو يوثق رجلاً داخل شاحنة ويبدوا عليه علامات المرض الشديدة .

وبيّن الفيديو صوت رجل وهو يسأل المريض عن اسمه إلا أن هذا الأخير لا يرد بالكلام وإنما أشار بالنباح.

وأظهر الفيديو قيام أحد الأشخاص يصيح بصوته على المرأة التي ترافق المريض، ولفت شخص آخر أنه طبيب ولكّنه لن يعطي المريض إبرة، مُشيرًا إلى المرأة وهو يصرخ عليها بأن تأخذه إلى مستشفى الرازي بحلب .