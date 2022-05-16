وفاة رجل بأزمة قلبية بعد حفره لقبر امرأة قتلها

واشنطن(صدى):

شهدت ولاية ساوث كارولينا الأمريكية جريمة قتل مروعة؛ حيث عثرت الشرطة على جثة سيدة في حديقة أحد المنازل، وبعد البحث المستمر عثرت على جثة رجل آخر في حديقة المنزل.

وقتل الرجل السيدة البالغة من العمر 60 عاما، خنقا بأكياس القمامة السوداء وعلامات الخنق على رقبتها واضحة، فيما ذكرت تحريات الشرطة أن سبب قتل السيدة حتى الآن غير واضح ولم تفصح عنه الشرطة.

وأصيب الرجل الذي قام بقتلها بنوبة قلبية تسببت في وفاته في الحال بعد أن حفر حفرة لدفنها في حديقة المنزل؛ حيث عثرت الشرطة على آثار خنق السيدة بأكياس وعثروا أيضا على الأكياس التي قتلت بها في المنزل بالقرب من الحفرة التي كانت ستدفن فيها، إلى جانب جثة الرجل ولكن لم يبدو عليها أي علامة من علامات القتل، وتبين من الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية نتيجة الإصابة بأزمة قلبية.