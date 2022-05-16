شاهد.. انهيار جزء من البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي

الأحساء(صدى):

وثّق مقطع فيديو انهيار جزء من البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي بمدينة المبرز وسط الأحساء.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن البدء في ترميمة من قبل هيئة التراث في ديسمبر 2020، ومن المنتظر أن توضح الجهة المعنية أسباب الانهيار، بحسب العربية .