شاهد.. انهيار جزء من البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي
وثّق مقطع فيديو انهيار جزء من البرج الغربي لقصر صاهود التاريخي بمدينة المبرز وسط الأحساء.
والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن البدء في ترميمة من قبل هيئة التراث في ديسمبر 2020، ومن المنتظر أن توضح الجهة المعنية أسباب الانهيار، بحسب العربية .
انهيار جزء من البرج الغربي لقصر "صاهود التاريخي" وسط #الأحساء.. القصر تم إعلان البدء في ترميمه من قبل @MOCHeritage في ديسمبر 2020، ومن المنتظر أن توضح الجهة المعنية أسباب الانهيار
عبر:@rahmaa2017 pic.twitter.com/KyzNbsv8YD
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 16, 2022
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