بالفيديو.. والدة التوأم السيامي تشكر خادم الحرمين بدموع الفرح

الرياض(صدى):

وجهت والدة التوأم السيامي “يوسف وياسين” الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بعد توجيهاته الكريمة بإجراء العملية وتقديم العلاج لطفليها.

وقالت والدة التوأم السيامي، خلال تقرير قناة “الإخبارية” : “أقدم الشكر للملك سلمان ملك الإنسانية والعطاء وأشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أوجه الشكر لكل الفريق الطبي وكل من ساعدني”.

‏ومن جانبه، صرح رئيس فريق عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، أنه تمكن الفريق الطبي والجراحي من إكمال عملية فضل التوأم اليمني ياسين ويوسف اللذين وجه خادم الحرمين الشريفين بعلاجها، مهنئًا والدي التوأم على نجاح عملية الفصل.

فيديو | والدة التوأم السيامي "يوسف و ياسين" بدموع الفرح تشكر #خادم_الحرمين_الشريفين على إجراء العملية وتقديم العلاج لطفليها #الإخبارية pic.twitter.com/scI5IhgBEC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2022