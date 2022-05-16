أهم النصائح للعناية بالبشرة في فصل الصيف

أميرة خالد(صدى):

تعد العناية بالبشرة في هذا الفصل الحار والجاف عادة، في غاية الأهمية للحفاظ على نضارة وجمال بشرتك وعدم فقدان رونقها، لذلك إليكِ النصائح التي أبرزها خبراء البشرة :

1- رفع مستوى الواقي الشمسي (SPF) الخاص بك.يتفق أطباء الأمراض الجلدية على أن الحماية المناسبة من الأشعة فوق البنفسجية هي أهم خطوة في أي روتين للعناية بالبشرة.

وأكد الأطباء على أهمية تطبيق عامل الحماية من الشمس (SPF) يوميًا على المناطق المعرضة للشمس، التي تشمل الوجه والرقبة والصدر والأذنين واليدين.

وقال الدكتور كاران لال، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد في نيوجيرسي: ضعي شريطًا واحدًا من واقي الشمس على كل من إصبع السبابة والوسطى، وهي الكمية المناسبة للوجه يوميًا“.

2: غسل وجهك بشكل صحيح:

يوصي الأطباء بغسل الوجه حتى منبت الشعر ، فعادة ما يتم التغاضي عن هذه المنطقة، مما قد يؤدي إلى ظهور البثور على طول خط الشعر أو الحواف الخارجية للوجه.

3: استخدم الريتينويد باعتدال

تجعلك الريتينول والريتينويدات أكثر حساسية للشمس ولهذا السبب، يوصي الخبراء إما بتقليل تكرار الاستخدام أو رفع نسبة واقي الشمس.