وظائف صحية شاغرة توفرها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية مُمثلة في بالإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية، عن طرح عدد من الوظائف الصحية لشغلها في عدد من المراكز الصحية في المناطقة التالية (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير).

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب نائب (باطنة، نفسية، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، نساء وولادة، عيون): الزمالة في مجال التخصص، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وطبيب عام: بكالوريوس طب وجراحة، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وطبيب عام أسنان: بكالوريوس طب وجراحة الأسنان، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى صيدلي: بكالوريوس صيدلة، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وأخصائي غير طبيب (تمريض، مختبر، أشعة، معلوماتية صحية، صحة عامة): بكالوريوس في مجال التخصص، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فضلًا عن فني صحي (تمريض، صيدلة، أشعة، مختبر، مساعد طبيب أسنان): دبلوم في مجال التخصص، لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1443/10/15هـ الموافق 2022/05/16م، وذلك عبر موقع الإدارة العامة للخدمات الطبية https://sfhm.online/jobs/