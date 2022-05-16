استشاري تغذية يوضح الخطوات المتبعة لاستعادة الرشاقة بعد العيد (فيديو)
تحدث الدكتور في علوم الأغذية والتغذية إبراهيم العريفي، عن الخطوات المهمة المتبعة لاستعادة الرشاقة بعد العيد.
وقال إبراهيم العريفي خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية:” لا بد من شرب الماء بكثرة خاصة خلال فصل الصيف، وممارسة الرياضة بالإضافة إلى؛ التخطيط للوجبة الغذائية المتبعة لإعادة رشاقة الجسم”.
وأضاف العريفي :” أن التخطيط للوجبات يجب أن يكون بشكل صحي، وذلك من خلال تفعيل المطبخ الأسري، أي من خلال مأكولات البيت، والاستغناء عن مأكولات المطاعم، لافتًا أن الزيوت بالمطاعم تكون بشكل كبير .
وشدد إبراهيم العريفي على أهمية تناول وجبة الإفطار، خاصةً للطلاب قبل الذهاب إلى المدارس، مُشيرًا إلى أن يكون الإفطار صحي ومنوع، كما أوصى العريفي بتناول منتجات الألبان كاملة الدسم.
#صباح_السعودية | هل الألبان ومشتقاتها قليلة الدسم فعّالة في إنقاص الوزن؟ د. إبراهيم العريفي يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YJtGn4Hg9X
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 16, 2022
#صباح_السعودية | الخطوات المهمة لاستعادة الرشاقة بعد العيد يوضحها د. إبراهيم العريفي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/HoUbyuYwTA
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 16, 2022
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