استشاري تغذية يوضح الخطوات المتبعة لاستعادة الرشاقة بعد العيد (فيديو)

الرياض(صدى):

تحدث الدكتور في علوم الأغذية والتغذية إبراهيم العريفي، عن الخطوات المهمة المتبعة لاستعادة الرشاقة بعد العيد.

وقال إبراهيم العريفي خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية:” لا بد من شرب الماء بكثرة خاصة خلال فصل الصيف، وممارسة الرياضة بالإضافة إلى؛ التخطيط للوجبة الغذائية المتبعة لإعادة رشاقة الجسم”.

وأضاف العريفي :” أن التخطيط للوجبات يجب أن يكون بشكل صحي، وذلك من خلال تفعيل المطبخ الأسري، أي من خلال مأكولات البيت، والاستغناء عن مأكولات المطاعم، لافتًا أن الزيوت بالمطاعم تكون بشكل كبير .

وشدد إبراهيم العريفي على أهمية تناول وجبة الإفطار، خاصةً للطلاب قبل الذهاب إلى المدارس، مُشيرًا إلى أن يكون الإفطار صحي ومنوع، كما أوصى العريفي بتناول منتجات الألبان كاملة الدسم.