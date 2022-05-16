ميلانيا ترامب تلمح بعودة قريبة محتملة إلى البيت الأبيض
خرجت سيدة أمريكا الأولى السابقة ميلانيا ترامب عن صمتها ولمّحت إلى عودة قريبة محتملة إلى البيت الأبيض.
وقالت ميلانيا ترامب خلال مقابلة، حول إمكانية العيش في البيت الأبيض مرة ثانية :” لا تقل ذلك مستحيلاً” .
وأضافت حول رأيها عن واقع الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن: “أعتقد أنه من المحزن رؤية ما يحدث، إذا نظرت بعمق في الأمر”.
والجدير بالذكر أن هناك تقارير سابقة أكدت نية دونالد ترامب بالترشح لولاية ثانية، في انتخابات الرئاسة عام 2024.
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