ميلانيا ترامب تلمح بعودة قريبة محتملة إلى البيت الأبيض

واشنطن(صدى):

خرجت سيدة أمريكا الأولى السابقة ميلانيا ترامب عن صمتها ولمّحت إلى عودة قريبة محتملة إلى البيت الأبيض.

وقالت ميلانيا ترامب خلال مقابلة، حول إمكانية العيش في البيت الأبيض مرة ثانية :” لا تقل ذلك مستحيلاً” .

وأضافت حول رأيها عن واقع الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن: “أعتقد أنه من المحزن رؤية ما يحدث، إذا نظرت بعمق في الأمر”.

والجدير بالذكر أن هناك تقارير سابقة أكدت نية دونالد ترامب بالترشح لولاية ثانية، في انتخابات الرئاسة عام 2024.