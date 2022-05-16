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محلل مالي: هناك قراءات يجب أن تأخد بعين الإعتبار حيال مواجهة الأزمة الإقتصادية

محلل مالي: هناك قراءات يجب أن تأخد بعين الإعتبار حيال مواجهة الأزمة الإقتصادية
الرياض(صدى):

أوضح محلل الأسواق المالية عمر سامي بكير أن هناك واقع وقراءات يجب أن نأخذها بعين الإعتبار حيال الاستعداد لمواجهة ⁧‫الأزمة الإقتصادية العالمية ‬⁩.

وقال عمر سامي خلال مداخلة على برنامج “صباح العربية”:” أن هناك تضخم ينوب بالمنطقة وأن البنوك ترفع الفوائد”، مُشيرًا إلى أن رفع الفائدة ليس حلاً بشكل جزري .

وأفاد بأن مصر هي المستورد الأول من روسيا وأوكرانيا ولذلك يجب أن يكون هناك إدارج خطط جديدة، لافتًا أن كل ردود الفعل مرتبطة ارتباطًا كاملاً بالتضخم .

وقال “بكير “:” أن معنى التضخم بشكل عام هو انخفاض القدرة الشرائية حتى على المدّخرين الذين يدخرون سيولتهم عوضًا عن الإستثمار”.

 


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