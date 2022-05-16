محلل مالي: هناك قراءات يجب أن تأخد بعين الإعتبار حيال مواجهة الأزمة الإقتصادية
أوضح محلل الأسواق المالية عمر سامي بكير أن هناك واقع وقراءات يجب أن نأخذها بعين الإعتبار حيال الاستعداد لمواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية .
وقال عمر سامي خلال مداخلة على برنامج “صباح العربية”:” أن هناك تضخم ينوب بالمنطقة وأن البنوك ترفع الفوائد”، مُشيرًا إلى أن رفع الفائدة ليس حلاً بشكل جزري .
وأفاد بأن مصر هي المستورد الأول من روسيا وأوكرانيا ولذلك يجب أن يكون هناك إدارج خطط جديدة، لافتًا أن كل ردود الفعل مرتبطة ارتباطًا كاملاً بالتضخم .
وقال “بكير “:” أن معنى التضخم بشكل عام هو انخفاض القدرة الشرائية حتى على المدّخرين الذين يدخرون سيولتهم عوضًا عن الإستثمار”.
كيف نستعد لمواجهة #الأزمة_الاقتصادية؟.. محلل الأسواق المالية عمر سامي بكير يطرح الحلول #صباح_العربية pic.twitter.com/TXgGiyeKgE
— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 16, 2022
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