مصرع ممثلة هندية في ظروف غامضة بمنزلها

نيودلهي(صدى):

تلقى الجمهور الهندي، صدمة بعدما عثر على الممثلة الهندية ساهانا التي عرفت بفيلم “Lock Down”، وهي متوفاة في شقتها في يوم عيد ميلادها الـ21.

وتمكنت الشرطة الهندية، من العثور على جثة ساهانا معلقة على النافذة فى بيتها، فاحتجزت زوجها “سجاد” على الفور، بعد أن زعمت عائلة الراحلة انه هو من قتلها بعد سلسلة شجارات بينهما.

وأوضحت والدة الراحلة، أن زوج ابنتها لم يسمح لساهانا برؤيتهم، أو دعوتهم إلى منزلها، أو الاتصال بهم بالإضافة إلى تعرضها للعنف الأسري من قبله، فيما صرَّح جار الثنائي أنه سمع سجاد يصرخ طلبًا للمساعدة قائلا أنه وجد ساهانا متوفاة.

ووقع شجارا بين الزوجين حول شيكات تلقتها الممثلة الراحلة من إحدى عروض الأزياء قبل وفاتها، وتحقق الشرطة في القضية بعد الحصول على معلومات حول الخلافات والمشاجرات المتكررة بين الزوجين.